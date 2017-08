TV : BeInSports donnera finalement Domzale-OM en direct !

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Les supporters de l'Olympique de Marseille peuvent respirer, ils pourront assister demain au match aller des barrages de l'Europa League. En effet, à la veille du match, Florent Houzot, directeur de la rédaction de BeInSports, a annoncé que la chaîne sportive avait les droits de la rencontre et que donc elle serait diffusée jeudi soir. Une bonne nouvelle pour les fans de l'OM et pour les amateurs de foot. A noter que BeInSports donnera également la rencontre retour, mais cela on le savait depuis plusieurs jours.