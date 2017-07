OM : Luiz Gustavo plus gros salaire de l'histoire de l'OM ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Comme annoncé dimanche dans l’après-midi, Luiz Gustavo devrait signer dans les prochaines heures à l’Olympique de Marseille. En effet, le club phocéen a trouvé un accord avec Wolfsburg moyennant 8 ME pour le transfert de l’international brésilien dans la cité phocéenne. Et au-delà du joli coup sportif réalisé, les décideurs olympiens peuvent se vanter d’avoir coiffé au poteau de grosses écuries comme l’Inter Milan dans ce dossier. Effectivement, le journal L’Equipe indique qu’il y a moins de quinze jours, le club italien a fait une proposition de contrat à hauteur de 4,5 ME annuels nets au joueur. Une offre refusée par l’ancien milieu du Bayern Munich, qui a privilégié l’offre de l’OM.

Garcia veut faire de Luiz Gustavo son homme de base

Si les émoluments du joueur à Marseille n’ont pas filtré, ils devraient être « très fastes ». En Allemagne, l’international brésilien touchait près de 6 ME annuels net d’impôt. Selon Mathieu Grégoire, le milieu défensif aura même le plus gros salaire de l'histoire de l'OM. Au-delà de l’aspect financier, le joueur a également été convaincu par Rudi Garcia, qu’il a eu au téléphone la semaine dernière. Le coach phocéen a clairement fait comprendre au joueur qu’il sera son numéro six titulaire et qu’il comptait faire de lui son homme de base du milieu de terrain pour encadrer Maxime Lopez et Morgan Sanson. Enfin, le natif de Sao Paulo devrait bien passer la visite médicale ce lundi. Il pourrait être présenté à la presse dans la foulée au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, avant de rejoindre le groupe olympien en Suisse.