OM : Vainqueur s’éloigne de Marseille avant le mercato

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Interrogé la semaine dernière en conférence de presse, William Vainqueur avait exprimé sa lassitude devant l’éternelle question de son avenir.

Pour l’heure, l’ancien nantais, prêté par la Roma, n’a pas eu de discussion franche à ce sujet, et attend donc la fin de la saison et l’été pour y voir plus clair. Encore très intéressant face à Nice ce dimanche, le milieu de terrain ne semble pas faire partie des priorités de l’OM, qui pourrait pourtant profiter de sa présence pour avancer dans ce dossier. Ce n’est pas le cas, et d’autres clubs sont prêts à saisir l’occasion selon la presse romaine. En effet, Southampton, sous la coupe de Claude Puel, envisage de recruter le joueur si jamais Nice devenait trop gourmand pour Jean-Michael Seri.

Et en cas de transfert en Premier League, nul doute que William Vainqueur y trouverait son compte en ce qui concerne son salaire et son futur contrat. Autre prétendant affiché, Villarreal, qui estime que le jeu de transition que peut proposer l’ancien joueur du Standard de Liège et du Dynamo Moscou pourrait faire très mal en Liga. Pour cela, il faudra surtout convaincre la Roma, qui attend les offres et pourrait se montrer un peu plus ambitieux que prévu au sujet de son indemnité de transfert après la belle saison du joueur olympien.