OM : Une star au mercato ? La promesse qu'Eyraud ne veut pas faire

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Deux jours avant son premier Classique contre le Paris Saint-Germain au Vélodrome, Jacques-Henri Eyraud, le président de l’Olympique de Marseille, s'est confié sur le prochain mercato estival.

Nommé à la tête du club phocéen depuis pratiquement six mois, Jacques-Henri Eyraud a passé son premier test, le mercato d'hiver, avec brio en recrutant notamment Payet et Evra. S'il voit « une dynamique nouvelle en train de s'installer », le président marseillais jouera gros l'été prochain. Alors que la nouvelle direction s'est inscrite sur le long terme, dans l'objectif de jouer les premiers rôles en France dès la saison prochaine, Eyraud sait qu'il devra faire un sans faute lors du prochain marché des transferts, annoncé comme ambitieux avec notamment le potentiel recrutement d'un buteur de classe mondiale.

« Si on rêve d’une star l’été prochain ? Moi, je ne rêve pas. À Marseille, on a les crampons solidement ancrés dans le sol, c'est une ville du réel. Mais on va quand même essayer de renforcer cette équipe, évidemment. Rendez-vous l’été prochain. Cet hiver, on s’est interrogés sur la solidité de notre projet. On a dépensé plus de 40 millions d'euros au mercato, avec des joueurs de qualité internationale comme Payet, ainsi que sur des joueurs moins connus et jeunes, comme Morgan Sanson. On va continuer sur cet équilibre qui semble être le bon. Un attaquant ? Je préfère que Rudi Garcia s’exprime là-dessus, on verra », a lancé, sur RTL, le président de l'OM, qui calme donc un peu les ardeurs avant un été prochain s'annonçant chaud brouillant du côté de la Commanderie.