OM : Une improbable vente de Clinton Njié en Angleterre ?

Dans : OM, Mercato.

Tandis que l'Olympique de Marseille cherche la perle rare en cette fin de ce mercato avec le grand attaquant attendu, le club phocéen doit également envisager le départ d'un ou plusieurs joueurs. Car pour l'instant les ventes sont rares et la balance financière est fortement négative (-86ME). De même, Rudi Garcia ne souhaite pas avoir une armée mexicaine à l'entraînement. Du côté de Jacques-Henri Eyraud, les départs de Tomas Hubocan, Henri Bedimo, Rod Fanni et Rémy Cabella sont donc souhaités d'ici jeudi prochain.

Et ce dimanche, L'Equipe affirme que le nom de Clinton Njie, définitivement transféré de Tottenham cet été après le prêt avec option d'achat de l'an dernier, circule en Angleterre. Très efficace avec l'Olympique de Marseille, dont il est le meilleur buteur en Championnat (3 buts en 3 matches de Ligue 1), l'ancien lyonnais semble pourtant vouloir s'installer dans la durée à l'OM où il confirme enfin toutes ses qualités. A priori, Clinton Njie et Marseille ne devraient donc pas céder aux sirènes anglaises. Mais il faudra attendre le 31 août à minuit pour en être certain.