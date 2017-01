OM : Une défense indigne de la L1 balance Pierre Ménès

Dans : OM, Ligue 1.

Suite à la défaite dominicale de l'Olympique de Marseille contre l'Olympique Lyonnais (3-1), Pierre Ménès n'a pas hésité à tailler la défense phocéenne.

Dimanche, en chutant logiquement au Parc OL contre Lyon (3-1), l'OM a enchaîné une deuxième défaite de suite en Ligue 1, soit sa pire série en championnat cette saison. Redescendus à la septième place, derrière l'ASSE, les Phocéens ont une nouvelle fois chuté contre une grosse cylindrée, comme cela a précédemment été le cas contre Monaco (1-4). Mais ce revers à Lyon aurait pu être évité si la défense olympienne n'avait pas offert deux cadeaux à Lacazette, qui ne s'est pas fait prier pour inscrire un doublé sur une erreur de Sanson et une mésentente entre Doria et Rolando. Cette arrière-garde de l'OM, qui vient de prendre sept buts en deux matchs, a clairement besoin de renfort. Et ce n'est pas Pierre Ménès qui dira le contraire, lui qui estime que Marseille se saborde avec ses défenseurs.

« Lyon l'a facilement emporté contre l'OM. Des Phocéens qui ont confirmé - et ce n'est d'ailleurs pas une surprise - qu'ils ne sont pas au niveau des équipes de tête de ce championnat. Ils n'ont pas gagné un seul match contre une écurie du Top 10. Une statistique confirmée hier soir malgré une très bonne entame de match. Au bout d'un quart d'heure, Lyon s'est toutefois mis en ordre de marche, autour d'un excellent Lacazette. Les locaux ont ouvert le score juste avant la mi-temps sur une très jolie réalisation de Valbuena. Et puis, dans le deuxième acte, les Lyonnais ont profité de deux cadeaux de leurs adversaires pour plier la rencontre. Sur le premier, Sanson manque de chance sur une interception et rend le ballon aux Gones, qui n'en demandaient pas tant pour faire le break. Mais que dire de l'échange Doria - Rolando dont a profité Lacazette ? Comment peut-on concéder un tel but en Ligue 1 ? C'est impossible de se saborder de la sorte, surtout que les Olympiens étaient revenus à 2-1 grâce à un but du défenseur brésilien sur coup-franc », a lancé, sur son blog Canal+, Ménès, qui estime donc que la défense marseillaise est tout simplement indigne de la Ligue 1.