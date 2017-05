OM : Une affluence digne des belles heures face à Nice

Dans : OM, Ligue 1, OGCN.

Choc du dimanche soir, la rencontre entre Marseille et Nice provoque un engouement très rarement constaté cette saison aux guichets du Vélodrome.

En effet, ce sont 2.000 billets qui trouvent preneurs chaque jour et selon La Provence, l’OM mise désormais sur une affluence proche de 55.000 spectateurs. Soit pas loin d’une enceinte à guichets fermés, le record datant de la venue du PSG cette saison avec 62.252 spectateurs. Mais entre la venue de Nice, qui vient de sortir une grande performance face à Paris et est une des équipes de premier ordre de la Ligue 1, et le récent carton de l’OM sur le terrain de Caen (1-5), les fans du club phocéen ont visiblement envie de voir leur équipe terminer sur une bonne note et dans la ferveur. Il faut dire que si Nice a encore un petit espoir de pouvoir dépasser le PSG, Marseille doit absolument s’imposer pour rester à la lutte avec Bordeaux dans l’optique de la lutte pour la cinquième place européenne.