OM : Un troisième dossier sur le point d'échouer en attaque

À la recherche d'un nouveau buteur pour renforcer son effectif au cours du mercato d'été, l'Olympique de Marseille voit ses différents dossiers se refermer un à un.

C'est une certitude, le club phocéen ne pourra pas faire sa saison avec qu'un seul buteur, à savoir Valère Germain. S'il remplit parfaitement son rôle depuis le lancement de la saison, avec trois buts et deux passes décisives au compteur en quatre matchs, l'ancien attaquant de Monaco n'a pas les épaules assez larges pour jouer tous les matchs de la saison. Si Njie et Ocampos peuvent dépanner dans l'axe, l'OM a clairement besoin d'un autre avant-centre. Sauf que ce dossier prioritaire peine à se concrétiser. Après avoir mis la piste Giroud de côté, Marseille peut aussi oublier Bacca, qui va signer à Villarreal, et Milik, qui refuse de quitter Naples. Mais pas que...

En effet, sorti depuis quelques jours, le dossier Janssen a déjà du plomb dans l'aile. Selon le Daily Star, l'attaquant néerlandais souhaiterait poursuivre sa carrière en Premier League. Remplaçant à Tottenham, qui l'a acheté 22 ME en 2016, l'ancien joueur d'Alkmaar est suivi par Stoke City, qui est prêt à mettre les moyens pour le recruter. Si cela se confirme, l'OM n'aura pas les armes financières pour lutter, et devra donc oublier Janssen pour de bon... Next !