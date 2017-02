OM : Un premier effet Payet sur le marketing du club

Dans : OM, Mercato.

A l’heure où West Ham fait un effort financier en reprenant les maillots floqués Dimitri Payet dont les fans des Hammers ne veulent plus, l’OM se frotte les mains. Oui, le club provençal a effectué un énorme investissement économique pour un joueur de 30 ans, déboursant 30 ME pour le faire revenir de Premier League. Mais il y a aussi l’impact sportif, médiatique et marketing d’une telle opération, et Jacques-Henri Eyraud peut pour le moment s’en féliciter avec des débuts en fanfare au lendemain de sa signature.

« Je pense que ces deux arrivées sont un signal concret de notre ambition. Cela aura un impact sur des joueurs de ce calibre. Il faut des icônes. Payet en fait partie, c’est évident. Il a vendu 1 000 maillots dans la journée de mardi », a confié à L’Equipe le président de l’OM, qui a bien évidemment remarqué que le Vélodrome avait accueilli deux fois plus de monde que prévu initialement pour la réception de Lyon en Coupe de France le même jour. C’est aussi ça, l’effet Payet.