OM : Un double stop sur cette piste défensive

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Le marché des transferts avance à Marseille, à tous les postes sauf celui de l’avant-centre. En attendant, après des semaines de négociations, l’OM a enfin bouclé l’arrivée d’Adil Rami, et ce ne fut pas sans difficultés. Au point de faire hésiter le club provençal, qui a travaillé sur d’autres pistes en estimant que l’international français pourrait finalement ne jamais s’engager. C’est pourquoi la Gazzetta dello Sport explique que les dirigeants phocéens ont tenté leur chance avec une offre pour une piste de longue date : Mehdi Benatia.

L’international marocain, formé en partie à Marseille, ne faisait plus partie des plans de la Juventus, qui espéraient en tirer un bon prix après l'avoir fait venir du Bayern Munich. Mais deux changements de taille ont mis fin à cette possibilité. Tout d’abord, l’OM a fini par boucler l’opération Adil Rami. Et ensuite, la Juventus est en passe de vendre son défenseur central Leonardo Bonucci au Milan AC, ce qui libère une place à ce poste dans l’effectif. La Juventus, qui avait laissé la proposition marseillaise en attente, n’aura donc pas besoin d’y donner suite, les deux clubs ayant pris dernièrement des décisions qui mettent un terme à ce possible transfert.