OM : Un attaquant arrivera bien au mercato et c'est Momo qui le dit

Dans : OM, Mercato.

La dernière ligne droite du marché des transferts sera décisive pour l’Olympique de Marseille, puisque le club provençal doit absolument trouver un attaquant capable d’aider Valère Germain cette saison.

Du côté des fans de l’OM, on a très peur que tout cela se termine en eau de boudin avec aucun renfort sur la ligne offensive, les dirigeants butant régulièrement sur cette fameuse piste en pointe. Ce ne sera pas le cas assure RMC, qui se veut particulièrement confiant et explique qu’il y aura bien un attaquant en plus dans l’effectif au premier septembre.

« Les noms ne filtrent pas en ce moment à l'OM. Il y a des complications. L'OM aura un attaquant avant la fin du mercato », assure ainsi Mohamed Bouhafsi, le rédacteur en chef football de la radio sportive, souvent bien informé sur le club phocéen. Marseille avance donc en toute discrétion, mais avec la volonté réelle d’amener un joueur en plus devant. Rudi Garcia, qui peut toujours compter sur Valère Germain mais manque clairement de choix, en a bien besoin.