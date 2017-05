OM : Trop vieux, trop cher ? Payet répond à ces « conneries »

Dans : OM, Ligue 1.

Après la belle victoire de l'Olympique de Marseille contre l'OGC Nice dimanche (2-1), Dimitri Payet a tenu à répondre à ses détracteurs.

Débarqué pour 30 millions d'euros en provenance de West Ham lors du dernier mercato hivernal, Dimitri Payet avait subi de violentes critiques sur son prix, son âge, et son niveau après une première partie de saison mitigée en Premier League. Mais depuis le mois de février, Payet répond bien aux attentes placées en lui. Décisif à sept reprises en Ligue 1 en 14 matchs, l'international français a une nouvelle fois été précieux dimanche contre Nice en délivrant un corner décisif sur la tête de Gomis avant de lancer l'estocade finale sur le second but d'Evra. Payet a donc profité de sa bonne performance pour répondre aux différentes critiques.

« Les critiques quand je suis arrivé ? J'ai déjà oublié tout ça. Je ne suis plus à l'âge de ces conneries. J'essaye d'être performant dans mon club pour rentrer dans les objectifs fixés avant la fin de saison. Après, pour le reste, on ne peut pas plaire à tout le monde. Battre enfin un gros ? Ça nous booste. C'est très bien d'avoir battu Nice. On a gagné la demi-finale, mais il faut maintenant gagner la finale contre Bordeaux. On peut dire qu'un match nul nous arrangerait. Mais si on part dans cette optique de jouer le nul, on perdra, donc il faudra jouer comme on joue tous les matchs, c'est-à-dire pour les gagner », a lancé, sur Le Phocéen, Payet, qui espère donc finir de faire taire les critiques dimanche prochain lors du match pour l'Europe contre les Girondins.