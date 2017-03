OM : Tricard à Séville, Boutobba ne regrette pas d'avoir quitté l'OM

Dans : OM, Ligue 1, Premier League.

International U19, Bilal Boutobba ne vit pas une saison idéale avec le FC Séville, puisque le jeune attaquant de 18 ans se contente d'un entraînement quotidien avec l'équipe réserve du club andalou, n'ayant pas la moindre seconde de temps de jeu que ce soit avec la formation première, mais également avec la B de Séville. Pourtant, moins d'un an après avoir quitté l'Olympique de Marseille pour rejoindre le FC Séville, Bilal Boutobba n'a aucun regret, lui qui avait été poussé en Ligue 1 à 16 ans par Marcelo Bielsa et à qui on prêtait le plus grand avenir à l'OM.

Car Bilal Boutobba se donne du temps et ne veut pas tirer des conclusions trop hâtives sur sa situation en Espagne. « C’est difficile, parce que je ne joue pas, mais je travaille. C’est la première année, je m’adapte. Je vais tout faire pour m’imposer. Marseille reste ma ville, même si j’y retourne rarement. Je suis content que ça aille mieux pour l’OM, cette saison. Mais je ne regrette pas mon choix (…) Monchi ne m’a pas pris pour rien. Il m’adit que j’avais le temps, c’est aussi le message de l’entraîneur de la réserve », a expliqué, dans L’Equipe, l’attaquant de 18 ans. L'avenir dira si ce choix, qui lui avait été reproché, portera finalement ses fruits.