OM : Thiago Silva a conseillé à Luiz Gustavo de signer à l'OM

Dans : OM, Mercato, PSG, Ligue 1.

Renfort le plus « spectaculaire », pour l'instant, du mercato de l'Olympique de Marseille, Luiz Gustavo a pris de nombreux avis avant de signer son contrat avec le club phocéen. Ce dimanche, dans le JDD, le milieu de terrain brésilien de l'OM explique qu'outre Franck Ribéry, qui lui a vanté les qualités de Marseille, Thiago Silva, un ami, lui a également conseillé de rejoindre l'OM et la Ligue 1.

« Si Thiago Silva s’est montré mesuré en me parlant de l’OM ? Détrompez-vous, il m’a parlé en bien du club et du championnat. Il était certain que je serais heureux ici, explique Louis Gustavo, qui avoue que Franck Ribéry a lui aussi beaucoup pesé dans son choix. Il a passé beaucoup de temps à me vanter le fanatisme du public. Je m’en souvenais pour avoir joué un match au Vélodrome. On s’est encore parlé vendredi matin. Guilavogui et Ntep m’ont aussi donné des renseignements positifs sur le club alors qu’ils n’y ont joué ni l’un ni l’autre. C’est dire sa réputation. Dès mon arrivée, j’ai ressenti la dimension de l’OM. Au Brésil, personne n’ignore ce qu’y a accompli Carlos Mozer, par exemple. J’espère laisser une trace aussi profonde. » Après des débuts réussis sous le maillot, Luiz Gustavo connaît un petit passage à vide. Mais la courte trêve internationale devrait lui faire du bien et le relancer.