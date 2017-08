OM : Thauvin veut briller en Europe pour le Champions Project

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Florian Thauvin, attaquant de l'OM, après la victoire contre Domzale (3-0) et la qualification en Europa League : « Les résultats sont positifs. On est qualifié en Coupe d'Europe, donc on a atteint le premier objectif de la saison. En championnat on est bien avec 7 points sur 9. Il ne faut pas s'affoler, il y a encore des réglages à faire, mais on est fier de ce qu'on fait depuis le début de saison. Le club a besoin de jouer la coupe d'Europe, et l'Europa League, c'est bien pour progresser. On veut aller le plus loin possible. Je suis content de marquer, ça fait toujours du bien. En plus, j'ai fait marquer Valère. Il faut qu'on continue comme ça », a-t-il déclaré sur Canal +.