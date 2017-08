OM : Slimani en prêt payant pour sauver le mercato ?

Dans : OM, Mercato.

Le sprint final pour l’attaquant de pointe tant désiré semble, pour l’instant, se limiter à deux noms : Mitroglou du Benfica et Slimani de Leicester.

Dans les deux cas, cela continue de discuter ferme sur les prix, même si les deux joueurs sont d’accord sur le principe de rejoindre l’OM. Pour Mitroglou, le club lisboète réclame toujours 25 ME, tandis que l’OM n’est pas monté plus haut que 18 ME. Aux dernières nouvelles, le club provençal ne voulait pas aller au-delà pour un joueur qui n’est pas non plus une tête d’affiche du football européen.

Concernant Slimani, là aussi le joueur est tenté par le projet marseillais. A 29 ans, l’Algérien possède un prix fixé à 25 ME, ce que les dirigeants olympiens espèrent transformer en prêt payant, ou avec option d’achat, explique L'Equipe. Le profil du Fennec, actuellement avec sa sélection ce qui pourrait compliquer sa venue en terme de démarches administratives, fait en tout cas l’unanimité au sein de la direction sportive du club phocéen.