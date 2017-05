OM : Sertic a préféré l'OM à Bordeaux pour la durée du contrat

Dans : OM, Ligue 1, Bordeaux.

Grégory Sertic ne jouera probablement pas contre Bordeaux dimanche soir avec l'OM, le défenseur s'étant blessé contre Saint-Etienne en avril. Mais, même si une participation à cette importante rencontre n'est pas définitivement exclue, l'ancien girondin souhaite faire le déplacement avec ses coéquipiers. Car s'il a quitté les Girondins de Bordeaux au mercato d'hiver afin de rejoindre l'Olympique de Marseille, le défenseur de 27 admet qu'il s'en est fallu de peu qu'il prolonge son bail au sein du club au scapulaire.

C'est justement la durée de son contrat qu'il l'a incité à accepter finalement l'offre de l'OM. « Le coach Gourvennec voulait vraiment me garder. Lors des discussions, je n’avais pas demandé une augmentation de salaire, juste des années de contrat en plus. Bordeaux était un peu frileux quant à mes blessures… Cela m’a touché d’entendre ça, j’étais vraiment du cru. Le président Triaud, un vrai passionné de son club, m’a proposé un contrat, intéressant à ses yeux, de deux saisons. J’aurais pu le signer, mais je ne me voyais pas prendre un risque comme ça. J’ai vingt-sept ans, je serais arrivé sur mes trente ans, on ne sait pas ce qu’il peut se passer. Tu assures aussi tes arrières. Les gens qui m’ont critiqué, insulté, menacé, ne comprennent pas ça. Il faut penser que si à trente ans tu n’as plus rien, tu prends une grosse claque », explique, dans L'Equipe, Grégory Sertic, lequel a finalement signé pour trois ans et demi avec l'Olympique de Marseille. De quoi se donner du temps.