OM : Deux clubs veulent bien relancer Karim Rekik

Dans : OM, Mercato.

Conscient qu’avec l’arrivée de Patrice Evra, son temps de jeu déjà chancelant allait probablement être sérieusement réduit, Karim Rekik a émis le désir de quitter l’OM cet hiver.

L’ancien grand espoir défensif du football néerlandais a perdu de sa superbe, et personne ne se précipite pour le recruter. Néanmoins, deux pistes sont étudiées à l’heure actuelle annonce RMC, qui fait état de l’intérêt d’Anderlecht mais aussi du PSV Eindhoven, pour récupérer son ancien poulain. Un retour à l’envoyeur qui pourrait permettre à Rekik de retrouver ses marques dans un club où il avait explosé entre 2013 et 2015, alors qu’il était prêté par Manchester City.

Recruté ensuite pour 5 ME, le joueur formé à Rotterdam n’a jamais vraiment fait l’unanimité, et a pris un terrible bouillon lors du dernier match face à Monaco, à un poste certes délicat pour lui d'arrière gauche. Dès lors, l’OM ne serait pas trop exigeant, et accepterait les conditions pour un prêt jusqu’à la fin de la saison, même si aucun des deux clubs candidats n’ont fait de la venue de Karim Rekik leur top priorité pour cette dernière ligne droite du marché des transferts.