OM : Rémy Cabella, meilleur joueur du mois de janvier

Dans : OM, Ligue 1.

Très bon durant le premier mois de l'année 2017, avec notamment deux buts et deux passes décisives à son compteur de statistiques, Rémy Cabella vient d'être élu Olympien de janvier. Avec 35 % des suffrages, l'attaquant de l'OM devance William Vainqueur (17 %) et Maxime Lopez (16 %), et devient ainsi le troisième joueur de l'effectif à remporter ce trophée interne, après les quatre titres de Florian Thauvin et celui de Maxime Lopez.