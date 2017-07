OM : Rekik remplaçant, mais ils sont fadas à Marseille !

Dans : OM, Bundesliga, Mercato.

Recruté à l’été 2015, Karim Rekik (22 ans) avait débarqué à l’Olympique de Marseille avec l’étiquette du futur crack. Comme le prouvent les 5 millions d’euros misés sur son transfert.

Pourtant, on a rapidement constaté les limites du défenseur central, notamment sur le plan technique. Résultat, l’ancienne pépite de Manchester City n’a jamais réussi à s’imposer au club phocéen. Et encore moins la saison dernière après l’arrivée de l’entraîneur Rudi Garcia, qui l’a parfois utilisé pour dépanner en tant que latéral gauche. Le départ du Néerlandais au Hertha Berlin n’a donc surpris personne, à l’exception de son nouveau coach Pal Dardai, impressionné par les débuts de sa recrue.

« Rekik est un footballeur très intelligent, il fait bonne impression. Je me demande pourquoi il ne jouait pas dans son ancien club, s’est étonné le technicien hongrois interrogé par Kicker. Il a fait son apprentissage dans le football néerlandais. Tout est parfait, il est technique et très bien formé. C’est un très bon gars. Je suis très satisfait. » A croire que l’OM aurait pu obtenir plus que 4 millions d’euros (bonus compris) sur la vente du flop Rekik.