OM : Recruter Payet, c’est quoi ce délire balance Riolo

Daniel Riolo se pose de sérieuses questions au sujet des premières pistes évoquées pour le mercato hivernal de l’OM. John Obi Mikel, Morgan Schneiderlin, et maintenant Dimitri Payet. Pourquoi aller chercher des joueurs de Premier League qui vont exploser le budget, au lieu de faire quelques retouches avec des bonnes pioches venues des pays latins ? C’est ce que se demande le consultant de RMC, qui peine à suivre la logique, et espère qu’il s’agit plutôt d’une volonté de faire le buzz, que de réellement construire l’avenir avec des joueurs qui seront surpayés pour le championnat de France.

« Je ne comprends pas, l’OM a une enveloppe de 40 ME pour recruter cet hiver ? Le mec pourrait revenir d’Angleterre en sachant le prix du transfert et des salaires là-bas, l’OM va mettre 80% de son enveloppe de transfert ? 30ME en Angleterre limite c’est un pourboire. Payet n’est pas une star en Angleterre. Il joue dans un club moribond, il a fait une bonne saison l’année dernière, il a réussi sa saison avec Bielsa à 75%. Faut se calmer avec Payet, ça serait bien pour l’OM, mais aux conditions salariales et de transfert, je ne peux pas croire que l’OM aille faire un coup pareil. Ça me parait un peu fou.

C’est une période où les émissions et les journaux de foot continuent à tourner et il faut les remplir. Les médias ont besoin de vendre, les histoires il va y en avoir à la pelle. Dans ce cas-là on raconte un petit peu n’importe quoi… Pour moi ce n’est pas un énorme coup marketing. L’OM Champion Project, c’est la construction d’une politique sportive cohérente contrairement aux dernières années. Je ne crois pas que les gens attendent un coup mais plutôt de bonnes idées. Une progression constante avec un effectif cohérent. Les supporters seraient plus heureux de voir débarquer deux bons joueurs de Liga ou un mec d’Amérique du Sud. Celui qui a ébloui les supporters de l’OM ce n’est pas Payet, c’est Marcelo Bielsa. Il a été bon mais c’est le jeu qui a surtout plu », a souligné l’adepte de Marcelo Bielsa, qui ne voit pas forcément Dimitri Payet refaire des miracles à longueur de matchs s’il venait à remettre les pieds au Vélodrome.