OM : Ramos, Ronaldo...l'OM sera intelligent d'ici la fin du mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Il famoso grand attaquant est attendu depuis des semaines par les supporters de l'Olympique de Marseille et cela même si Valère Germain a déjà montré que le club phocéen ne s'était pas trompé en le faisant venir de Monaco lors de ce mercato. Mais loin de se vexer devant l'impatience du peuple marseillais à voir signer un nouvel attaquant, Valère Germain comprend tout à fait que l'OM soit en quête d'un renfort dans son secteur. Mais l'ancien monégasque rappelle que pour l'instant il tient bien la baraque et fait exactement ce qu'on attendait de lui. Et qu'à la tête de l'Olympique de Marseille on sera malin jusqu'au bout.

« Le coach m’avait prévenu : je savais que si le club ne gardait pas Gomis, il se pencherait sur un profil similaire. Tous les nouveaux sont les bienvenus. Tant que je suis performant, je pense que je jouerai. Quand on me dit que vous êtes un bon attaquant, mais que l’OM cherche un grand attaquant, qu’est-ce que ça m’inspire ? Ma saison fera que les gens changeront d’avis ou non, mais je ne suis pas à la recherche d’un statut. Je montre en ce début de saison que je peux être un attaquant important, qui met des buts. J’en ai marqué 15 à Nice, 17 à Monaco l’année dernière. Peut-être que les supporteurs veulent des noms plus ronflants, un Ramos en défense, un Ronaldo en attaque… C’est normal, mais la direction veut recruter intelligemment », prévient Valère Germain, qui laisse les dirigeants de l’Olympique de Marseille faire leur affaires dans ce sprint final du mercato.