OM : Puma lâche presque le morceau pour le maillot de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille est toujours sous contrat avec Adidas et il est donc difficile de communiquer frontalement sur la désignation du futur équipementier. Mais ce samedi après-midi, Puma France a évoqué officiellement la campagne d'affichage vue depuis vendredi dans la cité phocéenne, et qui a rapidement été interprétée, à juste titre, comme le premier signal d'un contrat déjà acté entre l'OM et Puma. Et dans le même temps, via sa page Facebook, Puma a mis en ligne ce message relativement limpide : « Rendez-vous en Juillet 2018...à Marseille ».

Equipementier de longue date de l'Olympique de Marseille, Adidas a d'ores et déjà annoncé que le contrat encore en cours n'allait pas être prolongé, aucun accord n'ayant été trouvé avec les nouveaux dirigeants de l'OM. Pour rafler la mise, Puma aurait lâché 14 millions d'euros pour cinq saisons à compter de l'an prochain, soit 4ME de plus que l'actuel contrat de la marque aux trois bandes avec le club phocéen. Et visiblement Puma a décidé de ne pas perdre trop de temps pour fêter sa victoire...