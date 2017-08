OM : Pierre Ménès sans pitié avec la prestation de Marseille à Domzale

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille s'est difficilement sorti du piège de Domzale dans le barrage aller de l'Europa League (1-1). Revenu de Slovénie avec un petit match nul, grâce au but de Sanson, le club phocéen n'a pas du tout rassuré, et notamment lors d'une première période catastrophique. Et ce n'est pas Pierre Ménès qui dit le contraire.

« Prestation inquiétante de l'OM, mais la qualification est bien partie. On se console comme on peut (...) Evra ? Cata (...) Luiz Gustavo ? Je le trouve tout de même très discret », a lancé, sur Twitter, le journaliste de Canal+, qui doute donc de l'OM... sauf pour la qualification pour la phase de groupes de la C3. Il faut dire qu'avec ce but marqué à l'extérieur, l'OM est en position de force avant le match retour au Vélodrome, jeudi prochain.