OM : Pierre Ménès s'énerve avec le « Marseille champignons Project »

Alors que l'Olympique de Marseille a bouclé son mercato estival avec l'arrivée de Konstantínos Mítroglou, Pierre Ménès a détruit en miettes le fameux Champions Project.

Pour son premier marché d'été, la nouvelle direction du club phocéen, menée par Rudi Garcia, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud, était attendue au tournant. Mais après un mercato de janvier plutôt séduisant, le Marseille de Frank McCourt n'a pas forcément répondu aux grandes attentes de ses supporters. Si les arrivées de Germain, Gustavo, Rami, Abdennour et Amavi font l'unanimité, l'OM a mis beaucoup de temps à conclure son dossier prioritaire menant à son grand attaquant. Au final, c'est Konstantinos Mitroglou qui a signé pour 15 ME à quelques minutes de la fin du mercato. Un transfert en forme d'aveu de faiblesse, selon Pierre Menes.

« Mitroglou ? Vu la situation, c'est mieux que rien. Mais quand tu penses que William Vainqueur a signé en Turquie pour 500 000 euros... Si tu l'as à ce prix-là, tu lui donnes une prime à la signature de 5 millions d'euros avec un salaire normal. C'est le Marseille Champions Project ou Marseille va à la chasse aux champignons Project ? Il faut arrêter de prendre les gens pour des gogos. C'est moi qui a nommé l'OM Champions Project ou c'est eux ? Donc... », a lancé, sur le Canal Football Club‏, Pierre Ménès, qui estime aussi que l'OM aurait mieux fait de garder Gomis plutôt que de recruter Mítroglou en urgence.