OM : Pierre Ménès l'annonce, l'OM a été médiocre et pourrait le payer

Dans : OM, Ligue 1.

Si tous les regards étaient assez logiquement fixés sur la finale de la Coupe de la Ligue entre Paris et Monaco, deux matchs de Ligue 1 avaient également lieu ce samedi. Et Marseille avait une bonne occasion de repartir de l’avant avec la réception de Dijon. Mais les Olympiens ont concédé un nul 1-1 loin d’être illogique, ce qui pourrait les empêcher de continuer à faire la course en tête pour la fameuse cinquième place. Un constat que Pierre Ménès a effectué sans pitié sur son blog.

« J’ai vu un tout petit OM face à une équipe de Dijon étonnamment agressive et qui a ouvert le score sur un but contre son camp de Sertic sur coup de pied arrêté. Payet a égalisé d’un sublime coup-franc mais l’OM a été trop médiocre pour pouvoir espérer l’emporter et perd des points dans la course à la cinquième place, avant le match de Bordeaux à Nice », a confié le consultant de Canal+, qui sait que les pertes de points vont devoir être sacrément limitées dans les dernières semaines de Ligue 1.