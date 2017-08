OM : Patrice Evra demande aux rageux de se calmer avec l'OM

Dans : OM, Coupe d'Europe, Europa League.

A la veille du match retour des barrages d'Europa League contre Domzale, Patrice Evra était en conférence de presse. L'occasion pour l'expérimenté défenseur de l'Olympique de Marseille de répondre aux nombreuses critiques qui tombent sur l'OM et sur lui, surtout de la part des propres supporters du club phocéen, déçus de ce qu'ils voient. Pour Tonton Pat, il ne faudrait tout de même pas aller trop loin dans cette attitude négative à l'encontre de l'OM.

« Dans ce pays on aime bien être négatif, moi je suis positif. Je pense qu'on est en position de force, mais on sait qu'on doit s'améliorer. Le premier objectif du club c'est cette qualification. On ne va pas calculer, l'état d'esprit est en mode guerrier. Pourquoi on veut créer cette négativité autour de l’OM ? Les gens ont la mémoire courte, il faut se calmer. Les supporters s'enflamment ici, ils sont inquiets, mais on a fait 7 points sur 9 en championnat, on est à un match de la qualif en C3, alors c'est la catastrophe ? Il faut arrêter. Dans le vestiaire, on a des gars respectent le maillot, un coach qui communiquent beaucoup, on essaye de gommer ce qui ne va pas. Comment on peut juger au bout de quelques matchs, c'est ridicule, je ne comprends pas ! On est serein, le projet on est dans le bon chemin », promet Patrice Evra, qui sait cependant que les paroles doivent être suivies d'actes. Les supporters de l'Olympique de Marseille n'attendent que cela.