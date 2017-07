Dans : OM, Coupe d'Europe, Europa League.

Qualifié pour le troisième tour préliminaire de l’Europa League, l’Olympique de Marseille a hérité du club belge d’Ostende, récent quatrième de son championnat. Un adversaire dont l’entraîneur Rudi Garcia se méfie.

« C'est un tirage difficile, Ostende était sur les deux premières lignes parmi les non têtes de série, a rappelé le coach olympien à La Provence. Jouer une équipe belge, c'est toujours difficile. Après, on ne voulait pas aller loin. Ostende, c'est l'un des déplacements les plus courts. On va bien se préparer, on va bien les étudier et on va tout faire pour se qualifier. » Rappeler que le match aller aura lieu au Vélodrome le jeudi 27 juillet, une semaine avant le retour en Belgique le 3 août.