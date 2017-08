OM-OL : Olivier Giroud met les points sur les i

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Actuellement présent à Clairefontaine avec l'équipe de France, Olivier Giroud s'est confié sur son mercato estival, et sur l'intérêt de l'Olympique de Marseille.

Cet été, le club phocéen rêvait de recruter un buteur de classe mondiale pour faire briller son Champions Project. Mais faute d'avoir les finances adéquates et la Ligue des Champions, l'OM n'a toujours pas trouvé son bonheur alors que le marché des transferts fermera ses portes jeudi soir prochain. Il faut dire que Marseille a joué de malchance dans plusieurs dossiers, et notamment avec Olivier Giroud. Un temps annoncé comme la priorité de la direction olympienne, l'attaquant français n'a jamais pensé à rejoindre Marseille cet été, tout simplement parce qu'il voulait rester à Arsenal et en Premier League.

« Je n’avais pas tellement apprécié les raccourcis qu’on avait fait par rapport à ça. Il n’a jamais été question d’un retour en France. Après, je suis très flatté d’avoir été courtisé par l’OM, et aussi par l’OL, à un certain moment. J’ai toujours été fan de l’OM, depuis tout petit. Pour moi, ça représente encore beaucoup. C’est un grand club avec un beau projet. J’ai eu des personnes au téléphone (Rudi Garcia) qui ont essayé de me convaincre. Mais bien après que ce soit sorti dans la presse donc il y a eu des mensonges qui sont sortis avant. Je lui ai dit (à Rudi Garcia) que ce n’était pas mon objectif de revenir en France. Ce n’était pas contre Marseille ou quoi que ce soit », a lancé, sur les ondes de RMC, Giroud, qui s'excuse donc pratiquement de ne pas être venu à l'OM cet été. Pas sûr que cela redonne le sourire aux supporters marseillais...