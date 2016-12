OM : Obi Mikel préfère un salaire énorme en Chine ou aux Emirats à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial.

Cité depuis plusieurs semaines comme l'un des possibles renforts de l'Olympique de Marseille lors du mercato d'hiver, au point même que Didier Drogba ait plaidé la cause de l'OM auprès de lui, John Obi Mikel n'a visiblement pas plus l'intention de rejoindre l'OM que l'Inter ou le Besiktas, autres clubs évoqués. En effet, selon le média nigérian OwnGoal Nigeria, si le capitaine des Super Eagles va bel et bien quitter Chelsea, ce ne sera pas pour rester en Europe.

Répondant à nos confrères, un proche de John Obi Mikel a mis un terme aux supputations sur l'avenir de ce dernier et reconnu que l'argent était la seule motivation de ce choix. « Je peux le dire, il n’est en discussion avec aucune équipe en Europe, vous pouvez oublier tout ce qui se dit et s’écrit. Une dizaine de clubs européens se sont renseignés, mais Mikel ira au Moyen-Orient ou en Chine. Il discute avec le Shanghai SPIG et Al-Ain aux Emirats Arabes Unis. Ce sont les deux clubs qui se rapprochent le plus de ses demandes salariales. Aucun club européen ne peut lui payer le salaire qu’il exige, à savoir 230.000 euros par semaine », précise cette source. A ce prix là effectivement l'OM n'a pas sa chance, et pas grand monde en Europe non plus.