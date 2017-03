OM : Non Maxime Lopez n'a pas pleuré à Lyon, il avait juste la rage

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Le 22 janvier, après un match débridé au stade du Parc OL, l'Olympique de Marseille s'était incliné (3-1) et à cette occasion Maxime Lopez, le jeune milieu de terrain de l'OM, avait semblé très ému et même au bord des larmes. Revenant ce mardi dans L'Equipe sur ce moment très spécial, Maxime Lopez dément avoir pleuré, mais il admet tout de même être un garçon et donc un footballeur très caractériel et ne pas supporter la défaite.

Maxime Lopez admet avoir bossé pour essayer de transformer cette rage de vaincre en énergie positive. « Je tiens à rectifier, je ne pleurais pas ! Je suis très caractériel, je n’arrive pas à cacher mes émotions. Contre Lyon, j’étais très énervé. Contre moi. Je n’avais pas fait un match dégueulasse, mais pas bon non plus. Je suis très ambitieux. Quand je rate un match… J’ai tellement galéré pour évoluer en L1 que, quand je porte ce maillot, je me dis : ‘‘Donne tout.’’ Je n’accepte pas la demi-mesure. J’ai un très gros caractère, et encore je me suis calmé. Depuis que je suis petit, je suis un peu teigneux. Je suis de mauvaise foi, et mauvais joueur aussi. Mais j’ai beaucoup travaillé là-dessus. C’était un défaut, quand j’étais plus jeune. Parfois, je perdais mes moyens tout seul. Mes entraîneurs le savaient », témoigne le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, qui va nettement mieux depuis que l'OM enchaîne les victoires.