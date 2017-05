OM : McCourt, ce boss qui fait rêver les jeunes

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis octobre dernier, un vent nouveau souffle à l’Olympique de Marseille. L’arrivée de Frank McCourt à la tête du club phocéen a redonné ambition et optimisme à toute une ville et à tout un club, alors que l’austérité était un mot récurrent associé à la gouvernance de Margarita Louis-Dreyfus. Après avoir déboursé près de 45 ME cet été, l’OM devrait à nouveau être très présent sur le mercato estival d’ici un mois.

Jeune pousse du centre de formation de l’OM, le milieu de terrain Clément Goguey a confirmé que l’ambiance était nettement différente au sein du club depuis l’arrivée du nouveau propriétaire. « Pour nous à la base ce n’étaient que des rumeurs, et puis ça s’est finalement confirmé. On était assez impressionné au début. Frank McCourt est directement venu visiter la Commanderie, tout de suite, on le voyait passer… Après on rêve tous que quelqu’un vienne et mette beaucoup d’argent pour faire une équipe de rêve, et c’est un peu leur projet. Il y a le nouveau président aussi, qui a l’air vraiment bien. Donc c’est que des bonnes choses pour l’OM » a-t-il confié à Ultimo Diez, espérant sans doute un destin comparable à celui de Maxime Lopez, qu’il a côtoyé en CFA et qui est désormais un cadre de Rudi Garcia au sein de l’équipe première…