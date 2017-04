OM : Maxime Lopez n'a aucun souci avec Morgan Sanson

Dans : OM, Ligue 1.

Joueur du mois de décembre en Ligue 1, Maxime Lopez connaît une année 2017 un peu plus compliqué, le jeune milieu de terrain de l'Olympique de Marseille n'ayant plus le même rendement que durant une première partie de saison flamboyante. La semaine passée, des techniciens, dont Elie Baup, avaient affirmé que si Maxime Lopez était un peu dans le dur, c'est qu'il devait s'habituer au changement apporté au style de jeu de l'OM depuis la signature de Morgan Sanson lors du mercato d'hiver.

Ce mercredi, dans un live sur Facebook, Maxime Lopez a évidemment été interrogé par des supporters de l'Olympique de Marseille sur un éventuel souci après la venue de Morgan Sanson. Mais le milieu de l'OM a fermement démenti avoir ce genre de problème, expliquant juste qu'il avait eu un coup de barre. « Si ma baisse d’influence c’est à cause de l’arrivée de Morgan Sanson ? Non non, pas du tout. Sur les premiers matches, il n’y avait pas de problème. J’ai juste eu un petit coup de mou ces derniers temps, mais là ça va mieux et je pense que c’est uniquement à cause de cela que j’ai moins apporté », a reconnu très franchement Maxime Lopez. La fin de saison de l'OM permettra d'en savoir plus, même si visiblement le grand espoir du football marseillais ne semble pas très inquiet.