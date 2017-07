OM : Marseille revient à la charge pour Moussa Sissoko !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Déjà évoquée il y a quelques semaines, la venue de Moussa Sissoko à l'Olympique de Marseille revient à la Une ce mardi. En effet, alors que l'OM semblait avoir tourné le dos au milieu de terrain international de Tottenham, l'Evening Standard affirme que les dirigeants du club phocéen n'auraient pas vraiment abdiqué dans cette opération, et que les Spurs pourraient finalement laisser partir un joueur qui n'a pas donné satisfaction depuis sa signature l'été dernier.

Le quotidien anglais rappelle que l'Olympique de Marseille et Tottenham ont déjà réussi à trouver un accord dans le dossier Clinton Njie et que les relations sont très bonnes entre les deux clubs. De son côté, Moussa Sissoko ne serait pas contre une telle opération, l'international étant bien conscient qu'il doit avoir du temps de jeu pour espérer aller au Mondial si les Bleus se qualifient. Ce temps de jeu, il a des chances de l'avoir à l'OM, mais pas du tout à Tottenham où Mauricio Pochettino ne compte plus vraiment sur lui.