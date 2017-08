OM : Marseille prêt à faire un coup tordu avec Abdennour ?

Dans : OM, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Dans le viseur de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Aymen Abdennour souhaite rejoindre la Ligue 1 en cette fin de mercato estival alors même qu'il était en passe d'aller en Russie.

L'OM a connu un dimanche noir. Outre la claque reçue contre Monaco en L1 (6-1), le club phocéen s'est fait piquer Jovetic par l'ASM, alors que l'attaquant monténégrin devait rejoindre initialement Marseille. Pour laver ce terrible affront, l'OM veut terminer son mercato d'été en beauté. En plus du dossier du grand attaquant, la direction veut désormais recruter d'autres joueurs pour renforcer son effectif. Et pour cela, Marseille va relancer plusieurs pistes, et notamment celle menant à Aymen Abdennour. Mis de côté depuis plusieurs semaines, le dossier du défenseur central de 28 ans pourrait resurgir en cette fin de mercato. Pourtant, l'ancien joueur de Monaco devait s'engager avec le Zénit Saint Pétersbourg, avec qui un accord a été trouvé. Abdennour devait même passer sa visite médicale à Rome ce lundi, mais un contre-temps est en train de changer la donne...

Selon RMC, « les représentants d'Abdennour font tout pour retarder le transfert dans l’optique de jouer la montre en espérant, notamment, un signe de l’Olympique de Marseille ». Pisté notamment par des clubs anglais, l'international tunisien veut revenir en France et s'intéresse au projet marseillais. Et sachant que le FC Valence a baissé ses prétentions financières par rapport au début du mercato, l'arrivée d'Abdennour pourrait rapidement se conclure sous la forme d'un prêt gratuit de deux ans du côté de Marseille. Affaire à suivre...