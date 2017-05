OM : Marseille prépare un beau cadeau surprise à ses supporters

Dans : OM, Ligue 1.

On l'a vu encore dimanche à Caen, les supporters de l'Olympique de Marseille ne se ménagent pas pour aller soutenir n'importe où en France leur équipe préférée. Mais c'est aux fans de l'OM qui ont décidé l'été dernier de s'abonner pour les matches au Vélodrome, malgré les incertitudes, que le club phocéen veut fait un beau cadeau.

En effet, alors que le prix des abonnements pour la saison prochaine doit augmenter, compte tenu des investissements faits et prévus par Frank McCourt sur le marché des transferts, les dirigeants marseillais souhaitent récompenser les abonnés actuels en leur accordant tout simplement un tarif réduit pour la saison prochaine. Pour France-Football, qui dévoile cette information, la remise accordée aux abonnés qui ont fait confiance à l'OM dès l'été dernier ne serait pas uniquement symbolique, mais vraiment substantielle. Il s'agit pour l'Olympique de Marseille d'envoyer un signal à ceux qui ne se découvrent pas supporters du club phocéen depuis seulement quelques semaines. Une idée judicieuse qui va combler les fans les plus hardcore de l'OM, lesquels ont vécu quelques saisons très difficiles et retrouvent désormais le moral.