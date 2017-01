OM : Marseille prend une mesure radicale en plein mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Tandis que l'enquête sur des transferts douteux datant de 2011 continue à Marseille, Frank McCourt a exigé de son président qu'il établisse une liste des agents avec qui l'Olympique de Marseille ne doit plus travailler. Et cela pourrait avoir un effet radical dès ce mercato d'hiver.

L'OM ne veut plus être une vache à lait lors des transferts et cela semble devoir se concrétiser dès ce mois de janvier. Conscient de l'image désastreuse laissée par l'affaire en cours et du coût invraisemblable des transferts réalisés il y a quelques années en raison d'intermédiaires douteux, Frank McCourt a vite tenu à mettre les choses au point. Et selon L'Equipe, le milliardaire américain a donné l'ordre à Jacques-Henri Eyraud de faire le ménage au sein des agents susceptibles de travailler avec l'Olympique de Marseille.

Si cette liste noir des agents bannis à l'OM n'a évidemment pas fuité, le quotidien sportif affirme que des noms circulent déjà. « On peut légitimement penser que Jean-Luc Barresi, mis en examen en mai dernier, en fait partie. Ceux qui collaborent ou ont un jour travaillé avec lui ne devraient pas être les bienvenus non plus(Jacques Crouzel, Patrick Blondeau, Karim Aklil…) », indique notre confrère, qui précise qu'il sera intéressant de voir si l'Olympique de Marseille travailler avec Jean-Christophe Cano et Christophe d'Amico, agents notamment d'Andy Delort et Paul-Georges Ntep.

Et Rudi Garcia aurait également été très clairement prévenu qu'il ne fallait pas qu'il y ait un conflit d'intérêts lors du recrutement, histoire de faire comprendre à l'entraîneur de l'OM que son propre agent devait être prudent au moment de réaliser d'éventuelles opérations avec Marseille. Mais cela tombe bien, ce dernier ne souhaite visiblement pas mélanger les genres et ne privilégie pas de travailler avec le club phocéen.