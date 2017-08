OM : Marseille galère pour son buteur, le responsable est trouvé

Dans : OM, Mercato, Liga, Serie A.

Dans les petits papiers de l'Olympique de Marseille durant ce mercato estival, Stevan Jovetic et Carlos Bacca semblent plutôt proches du FC Séville.

« Je ne sais pas quel attaquant on arrivera à faire venir, mais il ne faut pas que les gens rêvent et pensent qu'on va prendre un top joueur. On n'en a pas les moyens ». Jeudi dernier, dans les colonnes de L'Equipe, Rudi Garcia calmait tous les supporters de l'OM, qui s'attendaient à voir débarquer un grand attaquant durant ce marché estival. Mais ce ne sera probablement pas le cas car Marseille n'a pas les finances, mais aussi parce que l'OM n'a pas un prestige sportif au top sans la Ligue des Champions. Par conséquent, le club phocéen doit se rabattre sur des pistes moins clinquantes. Mais là aussi, les négociations sont compliquées, et notamment avec Jovetic et Bacca.

Ciblés par Zubizarreta depuis plusieurs semaines, les deux attaquants sont encore sur le marché, sauf que l'OM a un temps de retard sur le FC Séville. Selon la Gazzetta dello Sport, le club andalou aimerait bien recruter ses deux anciens buteurs, même si l'Inter Milan réclame toujours 13 ME pour lâcher son Monténégrin et que le Milan AC veut un transfert sec d'au moins 20 ME pour vendre son buteur colombien. Deux dossiers onéreux pour l'OM, qui va devoir lutter à fond pour battre un concurrent bien installé sur la scène européenne et notamment en Ligue des Champions.