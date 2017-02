OM : Marseille attire tout le monde, le mercato l'a prouvé

Dans : OM, Mercato.

Lors de son premier mercato sous l'ère McCourt, l'Olympique de Marseille a clairement retrouvé la côte sur le marché européen. Et ce n'est pas Rod Fanni qui contredira cela...

Jeudi, dans les colonnes de L'Equipe, Jacques-Henri Eyraud faisait une confidence sur le mercato hivernal du club phocéen. Le président de l'OM a effectivement raconté une anecdote sur Andoni Zubizarreta, qui est venu le voir dans son bureau au début du mois de janvier pour lui dire : « Tu sais ce qui me fait le plus plaisir ? C'est que l'OM intéresse beaucoup de monde ». Cette phrase lourde de sens prouve donc que Marseille attire à nouveau les grands du football. Et les arrivées de Dimitri Payet et de Patrice Evra, deux titulaires français lors de la dernière finale de l'Euro 2016 contre le Portugal, valident ces dires par les actes. Revenu à l'OM l'été dernier à 35 ans, Rod Fanni se félicite bien entendu de ce nouvel attrait pour Marseille.

« J’étais venu pour redorer le blason de l’OM. Avec la venue de cette nouvelle direction, c’est un plus pour la région, pour nous. C’est magique. Quand je vois tous ces joueurs qui ont envie de revenir comme Dimitri Payet ou d’autres, c’est extraordinaire », a lancé, dans un entretien accordé à France 2, le défenseur olympien, qui confirme donc que l'OM est sur le bon chemin avec sa nouvelle direction américaine.