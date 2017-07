OM : Mandanda oui, Ochoa non, Marseille a tranché !

Dans : OM, Mercato, Premier League, Ligue 1.

Le dossier Steve Mandanda semble désormais proche d'aboutir. Car si vendredi on a appris que Frank de Boer, le nouvel entraîneur de Crystal Palace, voulait recruter un nouveau gardien en la personne de Jasper Cillessen, il s'avère que de son côté Mandanda a lui déjà compris que son avenir n'était plus à Londres. Revenu cette semaine à Marseille, où il se prépare physiquement dans une salle de sport, le gardien de but a non seulement prévenu son entraîneur qu'il demandait à partir, mais il a également profité de son court passage au centre d'entraînement de Crystal Palace pour vider totalement son casier. Autrement dit, Steve Mandanda n'a plus l'intention de repartir à Londres et attend désormais sereinement que les dirigeants de l'Olympique de Marseille et ceux des Eagles s'entendent.

Du côté du club phocéen, on a reçu de nombreuses candidatures pour venir occuper la place de numéro 1 dans les buts de l'OM. Mais quoi qu'il advienne, Yohann Pelé sera bien le titulaire si Steve Mandanda ne vient pas. Et si Guillermo Ochoa a bien postulé, le staff ne pense pas qu'il fera l'affaire dans les buts de l'Olympique de Marseille, et une réponse négative a d'ores et déjà été donnée au gardien mexicain explique L'Equipe.