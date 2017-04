OM : Mandanda en dépression, Payet… Evra voit la différence

Dans : OM, Ligue 1.

Toujours à l’aise avec les médias, Patrice Evra a évoqué l’image de l’Olympique de Marseille avant et après l’arrivée du propriétaire Frank McCourt.

Car le latéral gauche s’est évidemment renseigné avant de signer cet hiver, histoire de vérifier les commentaires entendus concernant le club phocéen. Résultat, l’international français s’aperçoit que l’OM a bien changé depuis le départ de Margarita Louis-Dreyfus et Vincent Labrune.

« Franchement, j'ai été surpris. On m'avait dit beaucoup de choses négatives sur le club. Mais j'ai été mieux accueilli qu'à la Juventus par exemple, a raconté l’ancien Monégasque. À mon arrivée, on m'a fait visiter tous les bureaux, on m'a dit : "si tu as besoin de quoi que ce soit..." On s'est bien occupé de moi. Je pense que Marseille est désormais un vrai club professionnel. Ce club a fait un grand pas en avant professionnellement. » On est loin de ce que vivaient les Marseillais la saison dernière.

Les témoignages de Mandanda et Payet

« Je me souviens quand Steve Mandanda arrivait en équipe de France, on avait l'impression qu'il était en dépression, a lâché Evra. Je lui demandais ce qui n'allait pas, il me parlait de tel joueur qui arrivait en retard... Il y a eu beaucoup de changements. Je ne suis pas fou, j'ai demandé à Dimitri (Payet), il m'a dit : "non Pat, ça n'a plus rien à voir." Maintenant il y a des ambitions. » Il ne reste plus qu’à concrétiser tout ça sur le terrain.