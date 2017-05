OM : Mahrez froisse Marseille en parlant mercato

Dans : OM, Premier League, Mercato.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille en vue de la saison prochaine, Riyad Mahrez ne pourra pas signer dans le club phocéen à cause d'une condition bien précise.

Auteur d'une dernière saison parfaite, avec un titre de champion d'Angleterre et un trophée de meilleur joueur de Premier League sous le maillot de Leicester, Riyad Mahrez a connu quelques difficultés en 2017. Par conséquent, et alors qu'il a fait le tour de la question chez les Foxes, l'international algérien est clairement sur le départ. Le gaucher de 26 ans ne manquera pas de courtisans, et notamment du côté de Marseille. Révélé cette semaine par la presse anglaise, l'intérêt de l'OM pour Mahrez semble réel, mais celui-ci aura bien du mal à se concrétiser...

« Je ne pense pas vraiment au mercato pour le moment. Finissons déjà la saison, et nous verrons bien après. Il reste encore des matches à jouer, des bons matchs à jouer. Je ne veux pas me mettre ces idées-là en tête. Pour le moment, je suis à Leicester, je suis heureux, on verra bien. Je veux jouer la Ligue des Champions chaque année. Je veux être dans un grand club et remporter des trophées, voilà mon objectif », a avoué, au micro de Sky Sports, Mahrez, qui n'optera donc pas pour le projet marseillais au mercato estival... si l'on suit sa volonté de jouer la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine. Un joli pied de nez quand on sait que Mahrez a été recalé par Labrune à l'OM en 2015 !