OM : Les joueurs trop persos, Rudi Garcia va s'en occuper

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia était un entraîneur heureux mercredi soir, l'Olympique de Marseille étant reparti de l'avant en Ligue 1 après le faux-pas de Metz. Pour l'entraîneur de l'OM, son groupe va dans le bon sens et progresse toujours au fil des matches. Cependant, Rudi Garcia n'est pas du genre à tout oublier même en cas de résultat positif. Et l'ancien coach de la Roma a vu des choses qui n'ont pas été de son goût sur la pelouse du Vélodrome. Notamment la tendance que certains de ses joueurs ont eue de vouloir tirer la couverture à eux face au but, plutôt que de privilégier le collectif. Un état d'esprit que Rudi Garcia veut changer.

C'est ce qu'il a confié après la victoire contre Guingamp. « Ils ont tous envie de marquer, mais il faut qu’ils fassent les bons choix. Sur deux ou trois coups, nous aurions pu être plus altruistes, a très clairement prévenu l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui a tout de même distribué des bons points. Dimitri est décisif, lui et Morgan l’ont été, avec un but, une passe décisive. Rien de tel pour Dimitri que de démarrer un match pour retrouver la confiance. »