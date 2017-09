OM : A Marseille, les joueurs ont tenté de provoquer un transfert

Dans : OM, Mercato.

L’arrivée de Kostas Mitroglou permet aux dirigeants marseillais de boucler leur mercato avec la signature d’un véritable avant-centre, mais cela ne peut pas masquer les difficultés rencontrées lors de cette période. Le milieu de terrain capable de seconder Luiz Gustavo n’a pas signé, alors que William Vainqueur n’attendait que cela. Sur les réseaux sociaux, l’ancien nantais prêté par la Roma à l’OM la saison passée a bien fait comprendre qu’il était dégoûté de ne pas revenir à Marseille.

Même les joueurs de l’effectif de Rudi Garcia le sont. Selon L’Equipe, ils sont plusieurs à avoir appelé Vainqueur pour lui dire qu’ils l’attendaient, et qu’il fallait qu’il fasse tout pour venir à l’OM. Mais la direction du club a de son côté fait la sourde oreille, se contentant de reprendre de timides contacts sans jamais faire d’offre à la Roma. Résultat, le milieu de terrain, qui n’a plus qu’un an de contrat, devrait s’envoler vers la Turquie dans les prochains jours pour un prix très réduit. Le même destin qu’un certain Bafetimbi Gomis…