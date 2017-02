OM : Le mercato défensif est toujours nul, un ancien accuse

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Champion de France et vainqueur de la Coupe de France avec l'Olympique de Marseille en 1972, Bernard Bosquier a été un des meilleurs défenseur de sa génération, l'international tricolore décrochant également de nombreux titres avec l'ASSE. Alors, quand il est interrogé par Le Phocéen sur les soucis actuels de l'OM sur le plan défensif, Bernard Bosquier doit être écouté avec attention. Et s'il n'est pas particulièrement tendre avec les anciens et les actuels dirigeants de l'Olympique de Marseille, Bosquier assume totalement son mécontentement.

« Ne pas avoir recruté de défenseur central lors du mercato est une erreur, et elle coûte cher, d'autant que ça fait des années que ça dure. Regardez Paris ou Monaco, ils ont des monstres dans l'axe et ils ne sont quasiment jamais en danger, fait remarquer Bernard Bosquier, qui est devenu dingue dimanche soir devant sa télé en regardant Nantes-OM. C'est quand même fou de réussir à marquer deux buts à l'extérieur et de revenir avec une défaite ! Ce deuxième but, ce n'est pas possible que le gars ait le temps d'enchaîner contrôle de la poitrine, du pied, puis reprise de volée dans notre surface avec trois mecs sur le dos. Entre la perte de balle de Cabella et ce gag, ça m'a fait hurler ! »