OM : Le gros coup de froid entre Garcia et Zubizarreta se confirme

Dans : OM, Ligue 1.

Ces dernières semaines, la rumeur avait circulé sur un coup de froid dans les relations entre Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia, mais l'entraîneur de l'Olympique de Marseille avait balayé cela d'un revers de la main.

Cependant, ce mardi, La Provence remet ce dossier en haut de la pile, affirmant encore une fois que la relation entre l'entraîneur de l'OM et le directeur sportif espagnol n'était clairement pas bonne. « Malgré l’unité de façade, le fossé s’est creusé avec Andoni Zubizarreta. Cet été, le directeur sportif, qui se ressource actuellement, lui a suggéré une ribambelle de joueurs. Garcia a presque tout repoussé en bloc. A chaque fois, la même réponse était formulée aux agents : « Il n’intéresse pas le coach » ou « On n’a pas le budget ». Carlos Bacca fait, par exemple, partie de cette liste. Au lendemain du nul à Glasgow, l’entraîneur a provoqué une réunion à la hâte à la Commanderie. Objectif, accélérer sur le recrutement d’un attaquant. Le Colombien du Milan AC apparaissait, alors, comme l’option la plus facile et la plus rapide à concrétiser. Guère convaincu par le profil du joueur, Garcia a préféré temporiser... », rappelle le quotidien régional, qui affirme qu'Andoni Zubizarreta a assez mal vécu cette succession de contrariétés lors du mercato. Une petite tisane et tout le monde se calmera.