OM : Le dernier maillot de l'ère Adidas a fuité !

Dans : OM, Ligue 1.

C'est désormais officiel à partir de l'été 2018, c'est Puma qui équipera l'Olympique de Marseille. Mais d'ici là, Adidas fournira les maillots officiels de l'OM pour la saison 2017-2018 et ce dimanche, le site spécialisé, et généralement très bien informé FootyHealdines.com, dévoile ce qui devrait être l'ultime tunique réalisée par la firme aux trois bandes pour le club phocéen.

A priori c'est un retour à la sobriété pour les trois maillots de l'Olympique de Marseille, notamment le maillot third, même si la version présentée est celle sans sponsor maillot, étant acquis qu'Intersport ne sera plus affiché sur l'avant des maillot dès le mois de juillet prochain. En effet, l'OM et Intersport n'ont pas renouvelé leur contrat, les dirigeants phocéens ayant déjà reçu de très nombreuses offres pour récupérer cet espace.