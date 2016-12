OM : Le Barça fixe le prix pour Aleix Vidal

Dans : OM, Mercato.

Le FC Barcelone et son copieux effectif ne s’opposeront pas au départ d’Aleix Vidal cet hiver. L’ancien joueur du FC Séville n’a pas réussi à s’imposer au sein du géant espagnol, et cela lui vaut un ticket de sortie, alors que Luis Enrique cherche toujours la perle rare à ce poste depuis le départ de Daniel Alves.

Plusieurs clubs sont intéressés par Vidal, qui à 27 ans est ouvert à un départ dès cet hiver, ou bien l’été prochain. Selon la presse catalane, le FC Barcelone a déjà annoncé aux différents postulants le montant nécessaire pour laisser filer l’arrière droit. Marseille, qui est intéressé car le seul Sakai ne convainc pas vraiment Rudi Garcia, mais aussi l’Inter et le Milan AC, Southampton et Swansea, vont devoir dépenser 14 ME pour faire venir l’Espagnol qui avait signé à Barcelone contre 18 ME. Toutefois, le club catalan a fait savoir que son prix pour un départ cet été pourrait tomber à 10 ME, le Barça ayant bien l’intention de trouver un nouvel arrière droit au minimum pour la saison prochaine. L’OM sait en tout cas à quoi s’attendre dans ce dossier qui s’avère tout de même complexe pour plusieurs raisons, et notamment le fait que le club provençal ait décidé de se pencher tout d’abord sur le recrutement d’un buteur et d’un arrière gauche.