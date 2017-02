OM : Lassana Diarra annonce son départ, et reçoit une bordée d’insultes

Après six premiers mois dantesques, Lassana Diarra a progressivement disparu de la circulation à Marseille, devenant un véritable poids au sein du club.

Une blessure longue durée, un départ avorté, un clash avec le club pendant l’été, une volonté parfois remise en cause lors de ses dernières apparitions notamment à Montpellier et Monaco, cela avait fini par totalement retourner les supporters à son encontre. Sifflé lors de son entrée en jeu contre Guingamp la semaine dernière, Lassana Diarra a confirmé l’annonce officielle de l’OM en expliquant qu’il quittait le club ce mardi. Aucune pitié dans les propos des supporters marseillais sur les réseaux sociaux, puisque 95 % des messages de réponse étaient clairement insultants, alors que certains souhaitaient surtout bonne chance à son prochain club, laissant sous-entendre que Lassana Diarra était quasiment impossible à gérer.

- Aujourd'hui, je quitte l'OM après y avoir passé 1 an et demi. Bonne chance pour la fin du Championnat et à bientôt.