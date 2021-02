Vente OM : Scoop, le journaliste de Canal+ lâche l'affaire

Dans : OM.

Après Thibaud Vézirian, qui avait annoncé la vente de l'Olympique de Marseille il y a deux semaines, Matthias Manteghetti, journaliste de C+, avait dévoilé les détails de la soi-disante opération.

Journaliste pour Canal+ et clairement fan de l’OM, Matthias Manteghetti avait mis de l’huile sur le feu le vendredi 5 février dernier lorsque quelques heures après Thibaud Vézirian il avait confirmé la vente de l’Olympique de Marseille en ajoutant de nombreux détails à savoir que Frank McCourt avait obtenu 480M pour son club, qu’Emmanuel Macron avait supervisé l’opération, que Luis Campos faisait partie du projet, et que le Vélodrome, également acheté par l’acquéreur de l’OM, allait probablement être renommé DP World. Sauf que depuis, le club phocéen a totalement démenti ce scénario, et a même mis en demeure Thibaud Vézirian de cesser immédiatement ses vidéos sur la vente de l’Olympique de Marseille puisqu’aucune cession n’était en cours. Depuis dix jours, Matthias Manteghetti se faisait discret sur Twitter, ne réagissant pas à ceux qui se moquaient de son scoop pour le moins éventé, y compris même chez certains de ses confrères et collègues.

Après cette période de malaise, le journaliste de Canal+ est sorti de son mutisme et a essayé de s’en sortir sans trop répondre à ceux qui lui reprochaient d’avoir fait des annonces totalement fausses. « Pas d’info en + sur la vente, promis (...) Et merci aux messages drôles et bienveillants (...) Pour faire un point unique : les démentis sont entendus et seul l’avenir donnera des réponses. Pas besoin d’en rajouter, retour au foot et à l’explosion du crack Dieng », a lancé Matthias Manteghetti, qui laisse tout le monde sur sa faim. Car il serait tout de même intéressant de savoir qui a fait circuler cette rumeur, et surtout dans quel but. Car en renvoyant tout cela à « l’avenir », on sent déjà le « je vous l’avais bien dit » se profiler même si la vente de l’Olympique de Marseille intervient dans 6 mois, 1 an ou 5 ans. Le 5 février, tout était pourtant bouclé...